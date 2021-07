Guardiola in Serie A? L'uomo di fiducia Estiarte: "Dice sempre che verrà, anche se è difficile"

Pep Guardiola in Serie A? Raggiunto da AM, Manuel Estiarte, leggenda della pallanuoto spagnola e oggi uomo di fiducia del tecnico al Manchester City, risponde così: “Dice sempre che verrà. Se succederà, no so: mi piacerebbe, ma credo che sia difficile. Non è un fatto di soldi, quanto di progetto”.