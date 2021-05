Hakimi vuol restare all'Inter ma il Bayern non molla. E Raiola propone De Vrij all'estero

vedi letture

I gioielli di casa Inter fanno gola a molti. Il gesto di Achraf Hakimi dopo l'ultima partita, in cui faceva intendere la sua permanenza in nerazzurro, è sembrato esplicito, ma la corte per il marocchino non manca. Il Corriere dello Sport spiega che sull'esterno destro c'è il Bayern Monaco. E occhio anche a Stefan de Vrij: Mino Raiola starebbe proponendo il centrale ex PSV Eindhoven e Lazio a diverse quadre in Europa.