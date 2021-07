Hellas in ritiro da sabato. Inizia l'era Di Francesco: l'agenda del tecnico, tra colloqui e rilanci

Le ultime ore di libertà. Poi si comincia a fare sul serio: il ritiro in Trentino del Verona inizierà ufficialmente sabato, ma già domani la pre-season gialloblù vivrà una fase preliminare, con le rituali visite mediche per l'idoneità sportiva e lo screening medico completo di tutti i giocatori. Due settimane di intenso lavoro a Primiero, ormai sede abituale dal 2017 a oggi (con la breve parentesi in Val Gardena dello scorso anno). Quindici giorni per gettare le basi della nuova stagione, e soprattutto prendere dimestichezza con le nuove metodologie portate in dote da Di Francesco.

In attesa dei primi colpi di D'Amico (in chiusura Hongla dall'Anversa, possibili visite già domani), sarà il tecnico la principale attrazione delle prime sgambate in montagna degli scaligeri. C'è grande curiosità attorno al pescarese, pronto a immergersi con laboriosità nella nuova avventura dopo gli ultimi mesi trascorsi lontano dai campi: lavoro, fatica, sudore, ma anche colloqui e confronti, per cominciare ad intessere quella trama di rapporti con lo spogliatoio che è stata una delle armi vincenti di Juric. Saranno soprattutto settimane di studio: Di Francesco osserverà finalmente da vicino i giocatori più gallonati della precedente gestione, compreso chi balla tra l'addio e la permanenza (chissà che non provi a convincere Zaccagni e Silvestri a restare), ma anche chi vuole rilanciarsi dopo mesi deludenti, come Kalinic, che il tecnico spera di poter rinobilitare al centro del suo attacco.

All'appello mancheranno i reduci da Euro 2020, segnatamente Dawidowicz e Barak, che verranno aggregati dopo il supplemento di vacanze che è stato loro concesso. Le sedute quotidiane saranno intermezzate da tre incontri amichevoli di difficoltà crescente: il 17 luglio i gialloblù romperanno il ghiaccio contro una rappresentanza del calcio veronese, il 21 sarà la volta del Real Vicenza, mentre il 24 (ultimo giorno di ritiro) Veloso e compagni chiuderanno il cerchio contro la Virtus Verona.