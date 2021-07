tmw Hellas Verona, vicinissimo Hongla dall'Anversa. Prestito con obbligo di riscatto

Colpo vicino per l'Hellas Verona che ha praticamente chiuso per l'arrivo di Martin Hongla dall'Anversa. La formula sarà quella del prestito oneroso a un milione di euro e obbligo di riscatto fissato a 4. Le visite mediche sono state fissate per venerdì, quando dovrebbe arrivare anche l'ufficialità.