Hellas, Juric: "Seconda salvezza di fila, siamo felici. E questa è a dieci gare dalla fine"

vedi letture

Nel corso della conferenza odierna alla vigilia della gara contro la Lazio, Ivan Juric, tecnico dell'Hellas Verona, ha parlato anche del momento dei suoi. "Siamo felici, perché raggiungere la salvezza a dieci giornate dalla fine è un ottimo risultato, con tutte le difficoltà che abbiamo avuto quest'anno. La Lazio arriva da tre vittorie consecutive, sta bene, lotta per la Champions. Sappiamo che sarà dura, ma ho visto la squadra giusta, siamo motivati. Le due salvezze sono stati due grandi risultati. C'è grande soddisfazione per come sono arrivati, per la crescita del gruppo: rimane questo per me. L'anno scorso andò in un modo, quest'anno in un altro, ma sempre bene. Per il futuro non so, ogni anno è diverso e particolare. Se penso al Cagliari questi hanno individualità magnifiche, sembra facciano tutto bene nella costruzione della squadra e poi ti va male".