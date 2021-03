Hellas, Lazovic: "Il Milan ha meritato la vittoria. Dato il massimo ma potevamo fare meglio"

vedi letture

A margine della sconfitta interna contro il Milan, l'esterno del Verona Darko Lazovic ha parlato ai canali ufficiali del club. Di seguito le sue dichiarazioni.

Si interrompe una striscia di quattro risultati utili consecutivi. Che gara è stata?

"È stata una partita molto difficile per noi. Loro hanno giocato meglio e hanno meritato questa vittoria".

C'è stata anche un po' di stanchezza dopo tre gare in una settimana?

"Non lo so. Ci stiamo allenando bene, e il fisico non ci manca. Ma loro l'hanno preparata bene e alla fine hanno vinto. Potevamo fare sicuramente meglio, ma abbiamo dato il massimo. Speriamo di riprenderci già dalla partita con il Sassuolo".

Juric ha detto che il Milan ha fatto la partita perfetta.

"Anche secondo me hanno fatto una buona partita: hanno giocato meglio di noi e hanno vinto meritatamente".

Si poteva fare un gol nel finale?

"Ci abbiamo provato fino alla fine e abbiamo avuto qualche occasione su palla inattiva, ma purtroppo è andata così. Adesso dovremo prepararci bene per la prossima partita".