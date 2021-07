Hellas, ora Silvestri può restare: Inter più lontana, ipotesi rinnovo per l'ex Leeds

vedi letture

Aumentano le quotazioni di una permanenza a Verona di Marco Silvestri: l'ipotesi di un approdo all'Inter nell'operazione Radu - riferisce oggi il Corriere di Verona - sembra tramontata, anche perché i nerazzurri hanno virato su Alex Cordaz e sul portiere romeno si registra da giorni il vivo interesse della Real Sociedad. Non è dunque escluso che l'ex Leeds, in scadenza nel 2022, rinnovi il proprio legame con gli scaligeri, per scongiurare il rischio di perderlo a zero il prossimo anno.