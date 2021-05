Hellas Verona, 13 milioni di euro per i colpi obbligati: Barak, Ceccherini e Magnani

Tredici milioni di euro per il prossimo Hellas. E' la cifra che verserà il Verona per confermare tre colonne della squadra di Ivan Juric è questa. Antonin Barak, Giangiacomo Magnani e Federico Ceccherini - riporta infatti il Corriere di Verona - saranno tra poche settimane a tutti gli effetti per intero dei giocatori gialloblù. In realtà - si legge - l’obbligo di riscatto del loro cartellino già c’è, con la salvezza in Serie A conquistata matematicamente dall’Hellas. Per Barak, il club gialloblù sborserà 6 milioni all’Udinese. Per Magnani, ne verranno versati 4.5 al Sassuolo. Per Ceccherini, la somma che andrà alla Fiorentina sarà di 2.5 milioni. In questo modo, prende forma il primo nucleo del Verona che sarà.