Ufficiale Dopo tre anni Bordo saluta l'Arzignano. E passa a titolo definitivo al Monopoli

È con la nota ufficiale che di seguito riportiamo integralmente, che il Monopoli "comunica di aver depositato la documentazione per il trasferimento a titolo definitivo del calciatore Lorenzo Bordo da FC Arzignano Valchiampo, formazione con la quale ha disputato gli ultimi tre campionati di Serie C.

Centrocampista classe 1996 (è nato il 5 gennaio a Viterbo), 182 cm, cresciuto calcisticamente nelle giovanili della Viterbese e del Perugia, in passato ha indossato anche le maglie di Gavorrano, Savona, Sangiovannese, Jesina e Matelica (in serie D), Matelica, Turris e Arzignano (in serie C). In carriera ha collezionato 184 presenze in tutte le competizioni della serie C (campionato + coppa + supercoppa) con 7 gol e 8 assist.

Benvenuto Lorenzo!".

Ha fatto poi seguito anche il comunicato del club veneto: "FC Arzignano Valchiampo saluta ufficialmente il centrocampista Lorenzo Bordo trasferitosi a titolo definitivo al Monopoli 1966.

Arrivato in Gialloceleste a luglio 2022, ha vissuto da protagonista le pagine di storia di queste ultime tre stagioni: tre salvezze e due qualificazioni ai Playoff impreziosite da 108 presenze e 4 reti personali.

A lui vanno i nostri ringraziamenti e i nostri migliori Auguri per il suo futuro".