Hellas Verona, Juric si gode il primo gol di Lasagna: "Ottimo giocatore e ragazzo splendido"

"Se il gol di Lasagna può essere importante per il suo e il nostro morale? Kevin è un ottimo giocatore e un ragazzo splendido, che si allena bene, e sicuramente trovare il gol è importante per lui come per tutti gli attaccanti". Ha parlato così Ivan Juric, tecnioc dell'Hellas Verona, commentando il gol dell'attaccante che ha permesso alla squadra di superare (3-0) il Benevento in trasferta: "Se ci sono margini per poter ambire a posizioni ancora più alte di classifica? Io guardo sempre verso il basso - ha detto ai canali ufficiali del club - ma anche verso l'alto. Vogliamo affrontare le partite con il giusto spirito per provare a fare qualcosa di speciale".