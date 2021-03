Hellas Verona-Roma, resta il 3-0 a tavolino: il Collegio di Garanzia dello Sport rigetta il ricorso

vedi letture

Si è tenuta quest'oggi l'udienza per il ricorso da parte della Roma, davanti al Collegio di Garanzia dello Sport presieduta da Marco Frattini, per il 3-0 a tavolino di Verona. L'errore di inserire Diawara nella lista under 22 è stato fatto "in buona fede", secondo il pensiero esternato oggi dal club giallorosso, ma il collegio non ha voluto sentire ragioni: 3-0 confermato e ricorso del club giallorosso rigettato.