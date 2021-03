23 azzurri per Euro2021 - C'è abbondanza in difesa, va fuori Romagnoli? Non sarebbe l'unico

Roberto Mancini ha pochi dubbi sui ventitré da portare all'Europeo 2021. Però qualche piccolo dubbio ci può ancora essere, tanto che il commissario tecnico ha convocato 38 calciatori per le prossime sfide con Bulgaria, Lituania e quella di stasera contro l'Irlanda del Nord.

DIFENSORI

I SICURI - Per i difensori centrali c'è poco scarto per voli pindarici, perché tre su quattro sarebbero certi. Bonucci, Chiellini e Acerbi saranno quasi certamente convocati. Così il problema viene dato dalle eventuali riserve, perché se Gianluca Mancini è interessante anche come terzino destro - così come Toloi dell'Atalanta - dall'altro è Romagnoli a rischiare di finire fuori dalle scelte, visto che Alessandro Bastoni in questo momento appare praticamente intoccabile nella squadra che è vicina a consacrarsi campione d'Italia. Difficile da togliere. Sulle fasce Florenzi, Spinazzola ed Emerson Palmieri sembrano avere già un biglietto in mano.

I DUBBI - Fuori Armando Izzo, che ha giocato anche in Finlandia in una delle partite più importanti della gestione Mancini fino a qui, da capire le situazioni di Toloi, Mancini e Romagnoli, appunto, verranno inseriti tra i possibili convocati. Sembra difficile che Biraghi riesca ad arrivare a una maglia. Da definire invece Di Lorenzo che potrebbe anche essere titolare nelle prossime partite.

LE SORPRESE - Non ce ne saranno o quasi. Perché i difensori convocati in questa fase sono sempre gli stessi e sono già anche troppi. Quindi non c'è molto spazio per chi non è mai stato chiamato finora, vista l'abbondanza nel ruolo con la naturalizzazione di Toloi.

I sicuri

Bonucci, Chiellini, Acerbi, Florenzi, Spinazzola, Emerson Palmieri, Bastoni.

In ballottaggio

Toloi, Mancini, Romagnoli, Di Lorenzo, D'Ambrosio,.