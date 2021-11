All or Nothing: Juventus. Durissima sfuriata di Bonucci al 45' contro il Benevento

vedi letture

Sullo 0-0 al 45' contro il Benevento, all'intervallo arriva negli spogliatoi la sfuriata di capitan Leonardo Bonucci nella settima e penultima puntata di 'All or Nothing: Juventus' su Amazon Prime Video. "Se vogliamo giocarci lo Scudetto non possiamo giocare così! Non possiamo giocare così, così non si gioca un cazzo, siamo tutti delle merde se giochiamo così. E' un anno che giochiamo così. Sempre la partita dopo: assumiamoci le responsabilità di una partita che stiamo facendo così". "Parliamo, parliamo, ma poi non facciamo un cazzo. Possiamo avvicinarci all'Inter -dice Pirlo-, altrimenti è giusto vincano loro lo Scudetto".