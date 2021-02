Bilancio Juve: previsione 2020-21 in perdita, ma continuità aziendale non incerta

La Juventus, nel bilancio del primo semestre della stagione in corso, ha parlato anche dell'evoluzione prevedibile della gestione per questa stagione. Così è "molto complesso formulare previsioni attendibili nel breve-medio periodo". Così l'esercizio 2020-21, il primo affetto totalmente dalla pandemia, è in perdita visto il rilevante impatto della chiusura dello stadio. In ogni caso non sussistono significative incertezze sulla continuità aziendale. Il patrimonio del gruppo, 125,5 milioni di euro e la liquidità di finanziamenti a medio termine non pregiudicano la prosecuzione dell'attività.