Chi può partire, Hellas: non Zaccagni, ma tanti con la valigia da Benassi a Danzi

In pieno fermento il mercato dell'Hellas Verona che vede il ds Tony D'Amico e il suo staff lavorare anche alle uscite. Non Mattia Zaccagni che, come confermato dal presidente Maurizio Setti, non si muoverà a gennaio. Via Marco Benassi: la società sta discutendo con la Fiorentina per rescindere anticipatamente il prestito e rimandarlo a Firenze da subito. Coi viola in ballo anche l'entrata di Alfred Duncan, seguito anche dal Cagliari.

Tanti con la valigia. Davanti, in caso di arrivo di una punta centrale che il club sta cercando, potrebbe andar via Samuel Di Carmine. Destiny Udogie e Andrea Danzi dovrebbero andare in Serie B a farsi le ossa, magari per sei mesi di prestito. Già fuori dal progetto da inizio stagione e dunque sul piede di partenza, Antonio Di Gaudio, Karim Laribi e Luigi Vitale. Non dovrebbe uscire invece Mert Cetin che sta riacquistando la condizione e ha la fiducia del tecnico Ivan Juric.