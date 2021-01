Chi può partire, Parma: via alle seconde linee. Gervinho-Inglese, dipende dal valzer

vedi letture

Giacomo Ricci si è tolto la soddisfazione di esordire in Serie A (secondo nella storia del club a giocare almeno una gara dalla D alla A dopo Lucarelli) ma salvo sorprese saluterà il Parma nel mercato di gennaio. Perché i programmi del club ducale in questa sessione guardano soprattutto a quei giocatori che, per un motivo o per l’altro, non hanno trovato grande spazio con Liverani e difficilmente lo farebbero anche con il ritorno di Roberto D’Aversa in panchina. Così, per esempio, Jacopo Dezi può andare in Serie B: lo segue con un certo interesse il Pescara. In uscita anche il giovane Adorante (anche lui piace agli abruzzesi), il terzo portiere Dini e Mattia Sprocati.

I big. Diverso il discorso per altre due cessioni possibili ma non ancora programmate. Gervinho è di nuovo sul mercato, un anno dopo il trasferimento definito e poi sfumato all’Al Sadd: accostato ciclicamente all’Inter, l’ivoriano potrebbe essere una soluzione per l’attacco di Conte, se in nerazzurro ci saranno infine movimenti nel settore offensivo. Roberto Inglese ha diverse richieste: Fiorentina, Bologna, Benevento tra le altre. Il suo nome è legato a un eventuale valzer delle punte in questa sessione.