Chi può partire, Samp: Regini e Ramirez. Occhio alle sorprese ma Damsgaard resta

La Sampdoria ha piazzato il colpo che doveva piazzare. L'arrivo di Ernesto Torregrossa dal Brescia, seppur non da copertina, è funzionale a coprire una lacuna in rosa: quella del centravanti che chiedeva Claudio Ranieri. Accontentato il tecnico blucerchiato, adesso è l'ora di pensare alle cessioni e proprio dal reparto avanzato potrebbe uscire Gaston Ramirez che in Italia piace sempre al Torino. In difesa ha le valigie in mano, in cerca di sistemazione, magari in B, Vasco Regini. Non sono però da escludere le sorprese, anche in altri reparti, viste le tante richieste per i giocatori della formazione di Ferrero.

Bartosz Bereszinkyi potrebbe lasciare Genova davanti a una proposta importante, in mezzo stanno arrivando sondaggi importanti per Jakub Jankto e non soltanto. La volontà del club sarebbe quella di consolidare il gruppo e di tenerlo fino all'estate ma davanti a proposte importanti questi due come Omar Colley, Morten Thorsby e gli altri, allora sarà inevitabile sedersi. Rimandati tutti all'estate invece i discorsi per i due gioielli emergenti del club come Mikkel Damsgaard e Tommaso Augello.