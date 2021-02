Derby Scudetto - Più gol di tutti ma clean sheets migliorabili: i numeri dell'Inter in stagione

Un'Inter a due velocità. Che in campionato viaggia a mille all'ora e che con vittorie su vittorie ha conquistato la vetta della classifica e può quindi presentarsi al derby di questa sera guardando tutti dall'alto in basso. Nelle coppe, invece, tutti sanno com'è andata. Fuori dalla Champions ai gironi, senza neppure il premio consolazione dell'Europa League, e fuori dalla Coppa Italia nel doppio scontro con la Juventus. Eliminazioni che da una parte rendono il campionato unica "ancora di salvezza" per dare un senso alla stagione. Dall'altra, favoriscono i nerazzurri proprio nella corsa Scudetto visto che le rivali dirette sono ancora in corsa su uno o più fronti.

Tornando al campionato, l'Inter si trova in questa situazione privilegiata soprattutto grazie a quel filotto di 8 successi consecutivi fra l'ottava e la quindicesima giornata che hanno dato morale e portato punti importanti nella cascina di Appiano Gentile. 8 successi che arrivarono dopo un inizio piuttosto irregolare: successo alla prima (2^ giornata) contro la Fiorentina, successo sul Benevento, poi pareggio con la Lazio e sconfitta proprio nel derby di andata contro il Milan. Poi la vittoria col Genoa, quindi i due pareggi con Parma e Atalanta, proprio prima del filotto in questione. In generale, in campionato, sono 15 i successi messi insieme fin qui dai nerazzurri, con annessi 5 pareggi e 2 sconfitte (con la Sampdoria, oltre che col Milan). Ma al di là delle vittorie, il numero che forse impressiona maggiormente è quello dei gol fatti: con 54 reti, 9 più del Milan, 5 dell'Atalanta e 13 della Juventus, l'Inter è in testa nella graduatoria dei migliori attacchi. Mentre con 24 reti subite è terza in quella delle migliori difese (come il Verona, peggio di Juventus e Napoli). A questi ottimi numeri, si aggiungono quelle dei singoli: Romelu Lukaku è primo nella classifica marcatori con 16 gol (come CR7), l'altra metà dell'attacco nerazzurro - cioè Lautato Martinez - è quarto a quota 11. Un dato migliorabile e a cui gli allenatori notoriamente tengono molto, è quello dei clean sheets: soltanto in 7 occasioni, compreso il pareggio per 0-0 con l'Udinese, Samir Handanovic ha mantenuto inviolata la propria porta.