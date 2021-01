È Inter-Juve: l'ora di Lukaku. Uno dei migliori 9 al mondo, la bacheca non rende merito

vedi letture

Romelu Lukaku da Anversa è uno dei migliori centravanti del mondo. E forse solo in Italia è riuscito a trovare come da nessun'altra parte la sua dimensione, un posto nel globo. Diavolo Rosso, 57 partite in 89 partite nella miglior Nazionale in assoluto, almeno secondo il Ranking, l'Inter he na elevato lo status, la personalità e lo score. Arrivato nell'agosto del 2019, Big Rom si prepara a sfidare oggi la Juventus.

Un palmares che non gli rende merito Un solo campionato, in Belgio. Poi una Coppa d'Inghilterra. Amen. La bacheca di Lukaku è poverissima, nonostante abbia giocato anche con Anderlecht, Chelsea e Manchester United. Le tappe a West Brom ed Everton non chiamavano certo vittorie, a livello individuale ha vinto un titolo di capocannoniere dieci anni fa in Jupiler Pro League e quello di Europa League cinque anni fa. Poi null'altro.

L'ora di Lukaku Adesso sembra la sua ora. Il momento di spiccare e di prendere il volo. Il centravanti di Anversa sfida Cristiano Ronaldo e Alvaro Morata per conquistare quel che mai è riuscito a fare prima in carriera. Il trono di un grande campionato europeo. Davanti non ha solo la Juventus ma il tempo sta raccontando che la Vecchia Signora sta tornando e che almeno insieme al Milan sarà la grande rivale della rincorsa del belga ad arricchire una bacheca che non gli rende merito.