Gli italiani in Nazionale - Inter, sorride solo Lukaku. Pari per Skriniar, KO i croati

Sono cominciate le qualificazioni al Mondiale di Qatar 2022. Ieri si sono disputate le prime partite, che hanno già dato interessanti indicazioni. In grande spolvero subito gli "italiani", grandi protagonisti con gol e assist.

Romelu Lukaku si conferma implacabile anche in Nazionale. Il bomber dell'Inter colpisce dal dischetto, firmando la rete del definitivo 3-1 del suo Belgio contro il Galles, che era passato in vantaggio a sorpresa dopo pochi minuti. L'unica gioia in una serata piuttosto avara di soddisfazioni per i giocatori dell'Inter: Milan Skriniar non va oltre il pareggio con la sua Slovacchia nella trasferta cipriota, mentre i croati Marcelo Brozovic e Ivan Perisic sono stati sconfitti in Slovenia.