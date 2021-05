Juve-Milan -1: può essere l'ultima sfida fra Cristiano Ronaldo e Ibrahimovic

Può essere l’ultimo grande scontro fra Zlatan Ibrahimovic e Cristiano Ronaldo? Le durate contrattuali potrebbero far pensare a un penultimo incrocio fra i due, visto che entrambi scadranno fra un anno: appena rinnovato quello dello svedese, anche dopo una buonissima stagione nonostante qualche acciacco di troppo, reduce dal 2018 per CR7, con i suoi 31 milioni di euro che sembravano tanti già prima della pandemia, figuriamoci in questo preciso momento storico dove i club hanno (avrebbero) bisogno di una Superlega per uscire dai guai.

Così quella di domani, oltre a essere una sfida nella sfida, rischia di diventare una necessità economica. Se a Elliott piace la piega dell’ultimo anno, con il Milan costantemente nelle prime quattro, dall’altra parte uscirne proprio adesso potrebbe essere un peccato mortale. Invece per la Juve, costretta a fare i conti dopo un aumento di capitale da 300 milioni di euro un anno fa (che doveva servire per investimenti, alla fine è andata in liquidità) può essere questione capitale per mantenere in rosa Ronaldo.

Dunque Ibra contro Cristiano assomiglia a un capolavoro del cinema dei supereroi che non al solo incrocio di maglie. Perché uno dei due potrebbe uscirne definitivamente sconfitto, anche in virtù della prossima stagione. Quindici gol in diciotto partite per Ibra, con uno stipendio altissimo per i match giocati. Ventisette in trenta per CR7: l’Italia è un paese per vecchi, calcisticamente parlando. Ma pure loro non possono durare all’infinito.