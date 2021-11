La Verità - L'interrogativo di Elkann: "Perché le plusvalenze se i conti restano in rosso?"

vedi letture

Il problema dei conti in casa Juventus è pesantissimo e negli ultimi tre anni si è spaventosamente aggravato secondo La Verità. Agnelli sembra aver dimenticato che il club è una società per azioni e quindi ha obblighi diversi rispetto a quelli che non sono quotati in borsa. John Elkann è stufo di dover mettere mano al portafoglio tramite Exor con continui e sempre più onerosi aumenti di capitale. Anche ieri, nella riunione d'urgenza tenuta con alcuni avvocati di fiducia per affrontare strategicamente il caso plusvalenze, avrebbe espresso questo concetto: "Che bisogno c'era di fare tante plusvalenze, e decine di trucchi e trucchetti se poi alla fine i conti non tornavano e i bilanci continuavano sempre più a essere in profondo rosso?".

A preoccupare sono alcuni degli aspetti ritenuti più gravi degli stessi conti bianconeri. Per esempio nel 2019-2020, la formazione che ha partecipato al campionato come U23, sono state registrate plusvalenze per 39 milioni di euro, mentre le altre 59 società di Serie C, tutte insieme, ne hanno registrate soltanto 6. In questo senso, un legale di fiducia avrebbe posto l'accento su un altro aspetto che coinvolge l'ambito sportivo: inutile cercare di salvarsi sperando nella benevevolenza della procura Figc accampando il fatto che "così fan tutti" se poi si vanno a vedere dati come quelli sul campionato della seconda squadra juventina.