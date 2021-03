Le grandi scadenze: Jerome Boateng e il Bayern, un decennio per dirsi addio

vedi letture

Il passo d'addio s'avvicina. Dopo settimane di riflessione, non sono arrivate ancora novità sul rinnovo di Jerome Boateng con il Bayern Monaco. Il futuro del centrale, bandiera del Bayern Monaco, sembra così sempre più lontano dalla Baviera, dopo una militanza di oramai un decennio. Lo stesso giocatore ha parlato di recente del suo futuro, spiegando che sarebbe tentato da un'avventura in Major League Soccer: Boateng non rientra nel 'target' ricercato adesso dalle franchigie statunitensi ma per valore tecnico e capacità tattiche, ha ancora qualcosa di importante da esprimere e non è da escludere che qualche club di MLS possa decidere di offrirgli una stagione di contratto.

London Calling Non solo States. Se quella americana è un'ipotesi, più una volontà e una strada che al momento è un bivio che solo Boateng ha in mente. Diversa la situazione inglese: I due club interessati sono Chelsea e Arsenal che già avevano cercato il tedesco nella passata stagione e ora sono pronti a un nuovo assalto per mettere a segno un importante colpo a parametro zero. In particolare sarebbero i Blues a volerlo fortemente visto che Boateng è da tempo un obiettivo di Thomas Tuchel che provò a prenderlo anche quando sedeva sulla panchina del PSG.