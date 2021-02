Le pagelle di CR7: alla faccia della crisi... Non concepisce il poter essere sostituito

vedi letture

La Juventus si aggiudica il primo set della semifinale di Coppa Italia contro l'Inter e gran parte del merito è della sua stella, Cristiano Ronaldo. "Il rigore è violenza, il raddoppio è ingegno", scriviamo su TMW per raccontare le due reti che hanno scritto il 2-1 finale per i bianconeri. E dire che fino al primo gol sembrava vagare per il campo come un fantasma, commenta il Corriere dello Sport. Per Tuttosport la rete del 2-1 è un "mix di opportunismo, tecnica e precisione alla faccia di chi lo dava in crisi". A inizio febbraio è già a quota 22 reti, segnando in tutte le competizioni stagionali, ma quando esce non è felice. Perché, scrive la Gazzetta dello Sport, Ronaldo "non concepisce di poter esser sostituito".

Le pagelle di Cristiano Ronaldo

TMW 7,5

Gazzetta dello Sport 7,5

Corriere dello Sport 7,5

Tuttosport 7,5

la Repubblica 7,5

Corriere della Sera 7