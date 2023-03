Le pagelle di Abraham: molta passione, poco calcio. Prosegue il campionato sghembo

vedi letture

La Roma cade in casa perdendo 4-3 contro il Sassuolo con Mourinho in tribuna squalificato. Tra i più criticati c'è Tammy Abraham, un'altra volta a secco di gol. Per la Gazzetta dello Sport "si sbatte tanto senza costrutto". Più critico il Corriere dello Sport che lo giudica da 5: "Molta passione, poco calcio. Non è la prima volta in questo campionato sghembo". Tuttosport è di meno parole: "Gioca sempre spalle alla porta e non si rende mai pericoloso". Vocegiallorossa, sempre con il 5 in pagella: "Dopo il vantaggio del Sassuolo, la Roma va in difficoltà, si allunga e, di conseguenza, ne soffre lo stesso inglese, che tende a sparire. Su un altro assist di Zalewski, mette fuori di testa". Infine la valutazione di TMW: "Combatte ad ogni latitudine della metà offensiva giallorossa. Di grossi pericoli però non ne crea".

I voti

TMW: 5,5

Gazzetta dello Sport: 5,5

Corriere dello Sport: 5

Tuttosport: 5

Vocegiallorossa: 5