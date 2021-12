Le pagelle di Allegri: il risultato c'è, un Natale così sembrava un sogno. La Juve? Mah

Il 2021 si chiude con un sorriso per la Juventus di Massimiliano Allegri, bravo anche nel dare fiducia a chi l'aveva persa, Bernardeschi su tutti. "A inizio Avvento, un Natale così era un sogno - segnala La Gazzetta dello Sport - La Juve? Mah". Giudizio sulla falsariga di quello di Tuttosport: "Il risultato c'è ed è preziosissimo, sul gioco c'è ancora da lavorare". "Non voleva scherzi e la Juve lo accontenta - commenta il Corsport - ma quanti rischi tenendo sempre la partita in bilico: ecco il difetto da correggere"

TMW 7

Gazzetta dello Sport 6,5

Tuttosport 6.5

Corriere dello Sport 6,5

Corriere della Sera 6,5

TuttoJuve 7