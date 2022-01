Le pagelle di Allegri: rispolvera il 4-2-3-1, trova la vittoria ma non sempre la fluidità di gioco

vedi letture

Non è bella, non diverte, ma quantomeno ora fa risultato. La Juventus batte l'Udinese e si gode la sua striscia positiva fatta di otto incontri senza perdere e per Massimiliano Allegri arrivano complimenti. "Alcuni giocatori tradiscono, ma lui azzecca le sostituzioni", scrive La Gazzetta dello Sport che lo premia con un 6,5 in pagella. Stesso voto dal Corriere dello Sport e pure da Tuttosport, mentre il Corriere della Sera si ferma alla sufficienza: "Rispolvera il 4-2-3-1, trovando la vittoria, non sempre la fluidità di gioco".

I VOTI DI ALLEGRI

TMW: 6,5

La Gazzetta dello Sport: 6,5

Corriere della Sera: 6

Corriere dello Sport: 6,5

Tuttosport: 6,5