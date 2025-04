Le pagelle di Barella: esemplare in ogni giocata. Una delle migliori 3 gare della sua carriera

vedi letture

In questo momento Nicolò Barella è una garanzia per l'Inter. Il centrocampista italiano è determinante nel 2-1 con cui i nerazzurri hanno battuto il Bayern Monaco e merita un 8 per La Gazzetta dello Sport: "Questa entra di diritto nella top 3 delle migliori prestazioni della sua carriera. Esemplare in ogni giocata, una sicurezza tecnica quasi abbagliante". Stesso voto per il Corriere dello Sport: "Prezioso nel reggere l’impatto iniziale del Bayern. Poi sale in cattedra vedendo spazi impossibili, tra cui il lancione geniale che quasi spalanca la porta a Lautaro. Partecipa al raddoppio". L'ex Cagliari mette d'accordo anche Tuttosport: "Gara 'tardelliana' perché lo vedi dappertutto nel chiudere le linee di passaggio avversario e quando lancia lo fa con la grazia del trequartista". Leggermente più basso il 7,5 che gli ha assegnato il Corriere della Sera: "Ci mette un po' a trovare l'uscita del labirinto, ma quando la trova detta calcio, anche di tacco, e con verticalizzazioni che tolgono sicurezza ai tedeschi. Nello stadio del gol all'Europeo al Belgio fa sempre festa. Ma non è finita".

L'Interista motiva così il 7,5 a Barella: "Uno dei pochi insieme a Lautaro a metterci cuore e coraggio, senza abbassare la testa di fronte alla ferocia del Bayern. Certi traccianti disegnati sono da regista aggiunto. Statuario". Infine è da 8 per TMW: "Quanti calciatori dell’Inter giocherebbero nel Bayern Monaco? Se ne può discutere, ma lui sì e infatti è uno dei pochi lucido, a tratti sontuoso, anche quando i suoi mettono la testa sotto l’acqua. Nel finale in controllo totale della partita, manda Carlos a servire l’assist del 2-1".

I voti

TMW: 8

La Gazzetta dello Sport: 8

Corriere dello Sport: 8

Corriere della Sera: 7,5

Tuttosport: 8

L'Interista: 7,5