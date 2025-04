Live TMW Inter, Inzaghi: "Non voglio assolutamente parlare di stanchezza. Thuram con la Roma..."

Simone Inzaghi, allenatore dell'Inter, è presente in conferenza stampa al termine del derby contro il Milan, valido per il ritorno delle semifinali di Coppa Italia.

C'è delusione?

"Il finale di stagione va gestito con fiducia e con analisi. Ci dispiace per la partita, ma questo è il calcio. Non doveva finire il primo tempo 0-1, il primo gol non dovevamo prenderlo. Era la prima volta che il Milan entrava in area. Sono stati bravi. Lo 0-2 è stato fortuito: sul primo gol dovevamo fare molto meglio, sul secondo siamo stati sfortunati. Nel secondo tempo siamo stati un po' disordinati. La prima mezzora di partita è stata la miglior partita del derby. Poi è dura recuperare. Bisogna fare i complimenti al Milan che sono stati più bravi di noi e ha voluto tanto la finale".

Volevi di più da chi gioca meno?

"Adesso guardare chi poteva fare e la stanchezza... Gli alibi, la stanchezza... Vorrei avere tutti i giocatori per poter scegliere di più. Negli ultimi tre derby non sono mai riuscito a fare una partita con Thuram e Lautaro. Adesso stanno cercando di rientrare. Ma non dobbiamo farci l'alibi della stanchezza. È inaccettabile per una squadra come la nostra prendere il primo gol così".

Stanchezza?

"Non ne voglio assolutamente parlare. Se no è troppo facile".

Come ritrovare prestazione?

"Ho bisogno di tutti, nessuno escluso. Il mio desiderio è avere Thuram, Zielisnki e Dumfries. Ringrazio i tifosi, che ci hanno dato tutto".

A Roma ci saranno Thuram, Dumfries e Zielinski?

"In questo momento non ho certezze. Per noi ogni paritta è come una finale dei Mondiali. C'è fiducia per domenica, ma non ho certezze. Vedremo nei prossimi giorni".

Termina qui la conferenza.