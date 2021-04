Le pagelle di Berardi: ci crede più di tutti e fa 14 in campionato con una rovesciata estrosa

Quando scappa via all'avversario Domenico Berardi dà sempre problemi e l'MVP di Sassuolo-Sampdoria, ieri sera, è stato ancora lui. Con una rovesciata estrosa, come la chiama La Gazzetta dello Sport che lo premia con un 7,5 in pagella. Fanno 14 in campionato per il classe '94, da 7 per Tuttosport: "E' quello che ci crede sempre più degli altri". Stesso voto dal Corriere dello Sport.

I VOTI DI BERARDI

TMW: 7

La Gazzetta dello Sport: 7,5

Corriere dello Sport: 7

Corriere della Sera: 7

Tuttosport: 7