Le pagelle di Buffon: a 43 anni le prende ancora tutte. Addirittura da 8 per Tuttosport

vedi letture

Schierato a sorpresa come titolare al posto di Szczesny, Gianluigi Buffon si rende protagonista di una prestazione più che positiva, nel successo della Juventus sul Napoli. “Viene interpellato soprattutto per la costruzione dal basso. Poi conferma l’eterna giovinezza”, scrive il Corriere dello Sport a corredo del 6,5 in pagella. Si sale a 7 dalle parti de La Gazzetta dello Sport: “Vecchio infinito Buffon. A 43 anni le prende ancora tutte, rigore escluso”. Il voto più alto è però l’8 di Tuttosport, per cui è stato evidentemente il migliore in campo: “Nella ripresa decisivo a berciare e telecomandare alcuni compagni. Fondamentale anche così”.

TMW: 6,5

La Gazzetta dello Sport: 7

Corriere dello Sport: 6,5

Tuttosport: 8

Corriere della Sera: 6,5

TuttoJuve: 7