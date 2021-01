Le pagelle di Castrovilli: imprendibile e ispirato, il 10 sulle spalle non è più un peso

Dai suoi piedi parte l’azione del vantaggio di Bonaventura e quella del 2-0 di Vlahovic. Salta l’uomo con una facilità quasi imbarazzante mandando fuori giri il centrocampo del Crotone. E' Gaetano Castrovilli il migliore in campo di Fiorentina-Crotone per noi di TMW. La Gazzetta dello Sport gli assegna un 7 in pagella perché "è imprendibile". Per il Corriere dello Sport "il 10 sulle spalle ora non è più un peso". Il Corriere Fiorentino scrive che si capisce subito quanto sia ispirato.

I VOTI DI CASTROVILLI

TMW: 7

La Gazzetta dello Sport: 7

Corriere dello Sport: 7

Corriere Fiorentino: 6,5

Tuttosport: 7