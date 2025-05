Le pagelle di Colombo - Il rosso è severo ma lui fa poco: piovono insufficienze

Due gialli nel giro di 4 minuti che lasciano l'Empoli in 10 e decidono una la gara contro la Lazio, compromettendo la rincorsa alla salvezza. La squadra di D'Aversa continua a mancare l'appuntamento con la vittoria in questo 2025 e il rosso che Lorenzo Colombo si è visto sventolare in faccia dopo meno di 40 minuti certo noi aiuta. "Forse innervosito dalla penuria di rifornimenti, scarica tutta la frustrazione beccandosi due gialli nel giro di quattro minuti" scrive TuttoMercatoWeb, che punisce l'attaccante con un 4.

Resta sul 4 anche Tuttosport: "Altra prestazione deludente, non solo per l’espulsione". Mentre salgono a 5 il resto dei quotidiani. "Il secondo giallo è quanto meno eccessivo. Però avrebbe fatto meglio ad entrare con meno foga su Gigot" scrive La Gazzetta dello Sport. Commento simile per il Corriere dello Sport-Stadio: "Due gialli nel giro di quattro minuti, ma il secondo è severo. Partita rovinata". Infine, questo quanto scrive l'edizione empolese de La Nazione: "Il secondo cartellino giallo sventolatogli in faccia dall’omonimo direttore di gara è assolutamente eccessivo (il tocco su Gigot è alquanto lieve), ma è anche vero che fino a quel momento aveva fatto poco: quasi sempre anticipato ha perso tanti palloni non riuscendo a far salire la squadra. Il problema è che adesso salterà anche la sfida col Parma".

Le pagelle di Lorenzo Colombo

TMW: 4

La Gazzetta dello Sport: 5

Corriere dello Sport: 5

Tuttosport: 4

La Nazione: 5