Le pagelle di Conte: 1-0 sudato. Gli scudetti si vincono anche con partite così

Non è stata una bella Inter, ma ha pur sempre domato il Bologna e messo un vantaggio considerevole in ottica scudetto. Premiato dai voti Antonio Conte, il più alto è il 7 del Corsport: “Vittoria sudata, ma porta con sé il pezzo più grosso dello scudetto”. 6,5 per La Gazzetta dello Sport: “Nono successo consecutivo, che vale un altro allungo scudetto. Perché se vinci pure partite così…”. Stesso voto per Tuttosport: “Si chiude col 5-4-1 e Handanovic corre pochi pericoli. Gli scudetti si vincono anche così”.

TMW: 6,5

La Gazzetta dello Sport: 6,5

Corriere dello Sport: 7

Tuttosport: 6,5

Corriere della Sera: 6,5