Le pagelle di Conte - Il Napoli dello Scudetto aveva solo un punto in più

vedi letture

Un'altra vittoria che proietta il Napoli in testa alla classifica. Buona prova per la squadra di Antonio Conte, il tecnico è stato promosso da La Gazzetta dello Sport: "Vince facendo rifiatare un paio di titolari. La squadra fatica a concretizzare, ma cerca soluzioni e concede pochissimo. Il Napoli dello Scudetto aveva solo un punto in più". Dello stesso avviso il Corriere dello Sport: "Lancia Ngonge e Neres dal 1' per Politano e Kvara, ma la vittoria è frutto dell'ostinazione e della maturità di una squadra che trova ancora il modo di risolverla. La calma e gli episodi aiutano gli audaci".

Giudizio positivo anche per quanto riguarda TuttoNapoli: "Cambia e non trova tutte le risposte che voleva. Alla fine vince ancora e si tiene stretto il primato in attesa della trasferta si San Siro". A fargli eco anche TMW: "Si concede la prima fuga, visto che Inter e Juventus si toglieranno punti a vicenda, con un'altra prestazione solidissima in fase difensiva e decisa da una palla inattiva. Ai punti il successo è meritato e per le occasioni avute l'1-0 sta anche un po' stretto. Certo, non è un Napoli spumeggiante, ma per quello occorre più tempo".

Le pagelle di Antonio Conte

TMW: 6,5

Gazzetta dello Sport: 6,5

Corriere dello Sport

Tuttosport: 6,5

Corriere della Sera: 7

Repubblica: 6,5

TuttoNapoli: 6,5