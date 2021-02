Le pagelle di Di Francesco: tanta confusione, cambi disperati. È al capolinea

Ancora una sconfitta per il Cagliari, che naviga in acque pericolosissime e la panchina di mister Di Francesco traballa più che mai. L'allenatore dei sardi è bocciato in tutte le pagelle dei quotidiani. Voto 5 da La Gazzetta dello Sport: "Vince ai punti, nella prima parte, ma la squadra non segna più. Classifica tremenda. Tanta confusione, cambi disperati. Pavoletti gestito male. È al capolinea". Stesso voto da TMW: "Un punto nelle ultime dieci partite, forse qualche colpa è anche sua. E probabilmente, al netto di un allungamento del contratto, rischia tanto".

TMW - 5

Gazzetta dello Sport - 5

Corriere dello Sport - 5

Tuttosport - 5

Corriere della Sera - 5,5