Le pagelle di Dumfries - L'olandese volante oscura la Sagrada Familia. Quanto era mancato...

vedi letture

"MVP! MVP! MVP!". Si può riassumere con il classico coro che solitamente i palazzetti americani della NBA riservano ai migliori giocatori la partita di Denzel Dumfries. Non a caso la UEFA ha premiato proprio lui come migliore in campo al termine di Barcellona-Inter. L'esterno olandese, tornato titolare dopo un mese e mezzo, mette a ferro e fuoco la difesa blaugrana, servendo l'assist dopo 30 secondi per il vantaggio di Thuram e siglando una doppietta da urlo svettendo di testa sugli avversari. Oggi i quotidiani premiano la prestazione con una pioggia di voti eccelsi a cominciare dall'8 di TuttoMercatoWeb: "Air Denzel: aveva ragione chi diceva che fosse il giocatore perfetto per attaccare il Barcellona. Il gol in semi rovesciata, il bis un po’ casuale ma che rilancia l’Inter nel momento di difficoltà. Una grande notte europea".

Stesso voto che gli riserva anche il Corriere dello Sport: "Addenta la gara con una fuga sulla destra, per poi offrire un assist d’oro a Thuram. Imprendibile sui corner, si inventa una doppietta da attaccante puro. Affetta ripetutamente la difesa catalana. Quanto era mancato…". "È tornato l’Olandese volante. Serve l’assist a Thuram dopo 30 secondi e si inventa una sforbiciata letale che regala il provvisorio raddoppio. Non si accontenta e decolla anche per 2-3. Oscura la Sagrada Familia" il commento invece de L'Interista, anch'esso certificato da un 8 in pagella.

Salgono invece a 8,5 La Gazzetta dello Sport e Tuttosport: "Praterie davanti, le trova subito e vola via: un assist a Thuram, poi la sforbiciata che qui, stadio olimpico, ci sta benissimo, infine il colpo di testa. Gara totale" commenta la rosea, mentre Tuttosport scrive: "Quanto era mancato. Dopo 30 secondi crea la rete di Thuram, quindi in mezza rovesciata segna lo 0-2 e poi di testa piazza anche il 2-3. E nella ripresa sfonda fi nché ne ha". Arriva addirittura a 9 il giudizio del Corriere della Sera: "Titolare dopo 45 giorni, rientra direttamente da una Spa di lusso: parte con l’assist per il tacco di Thuram, si esibisce nella semirovesciata del 2-0 e poi di testa per il 3-3. Un uragano".

Le pagelle di Denzel Dumfries

TMW: 8

La Gazzetta dello Sport: 8,5

Corriere dello Sport: 8

Tuttosport: 8,5

Corriere della Sera: 9

La Repubblica: 8

L'Interista: 8