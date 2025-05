Ufficiale Arzignano, ufficiale il rinnovo fino al 2026 per Fabio Cariolato

vedi letture

Si è confermato mina vagante di questa Serie C l’Arzignano, che nel Girone A ha raggiunto a sorpresa il decimo posto in classifica, accedendo ai play-off, nei quali affronterà il Renate. Oltre alle buone notizie di campo però, nella mattinata di oggi, è stato annunciato un importante rinnovo, quello dell’esterno destro Fabio Cariolato. Di seguito il comunicato ufficiale del club:

Fabio Cariolato rinnova con l’FC Arzignano Valchiampo fino al 30 giugno 2026. Originario di Cornedo, classe 2002, è cresciuto nel settore giovanile del L.R. Vicenza. Con la nostra maglia il debutto in Prima Squadra nella stagione 21/22 culminata con la vittoria del Campionato di Serie D e la promozione in Serie C.

Ha vissuto da protagonista anche i successivi tre anni di Lega Pro, con due qualificazioni ai Play Off conquistate. Nella stagione 24/25 ha celebrato le 100 presenze con la maglia Gialloceleste numero 13, raggiunte lo scorso 21 dicembre in occasione della 20^ Giornata di Serie C NOW Arzignano Valchiampo-Triestina.

In totale, fino ad oggi, sono 117 le presenze, 8 le reti, 4 gli assist.

Grazie di tutto, Fabio! FC13

Un riconoscimento ulteriore di fiducia nei confronti del giovane veterano, diventato uno dei punti fermi dell’Arzignano delle ultime stagioni. Quest’anno poi è arrivata la definitiva consacrazione, passando da importante alternativa a pedina fondamentale.