Le pagelle di Dybala - Ovazione per lui. La rinascita della Roma passa dalla Joya

La nuova Roma di Ivan Juric vince e convince, 3-0 contro l'Udinese, in un Olimpico che risparmia pochi giallorossi: l'unico a prendersi gli applausi da tutti i tifosi prima e dopo la gara è Paulo Dybala, fra i migliori in campo e abile nel conquistare e trasformare il calcio di rigore del 2-0. Per La Gazzetta dello Sport merita 7 in pagella: "Fin troppo facile per lui, visto che l'Udinese gli lasca il tempo per giocare e divertirsi. Si procura e trasforma il rigore del 2-0". Mezzo voto in più dal Corriere dello Sport: "Aiuta i centrocampisti nell’impostazione dell’azione e dai suoi guizzi partono le occasioni pericolose della squadra. Ovazione per lui a inizio e a fine partita al contrario di tanti suoi colleghi, così come quando si procura e poi realizza il rigore del raddoppio. Imprescindibile".

Voto 7 invece da Tuttosport: "Si procura e trasforma il rigore del 2-0 e gioca a tutto campo". Mezzo voto in più dal portale specializzato Vocegiallorossa.it: "Bravo a farsi trovare libero tra le linee, illuminando il gioco della Roma. Conquista e realizza il rigore del 2-0". 7 invece il voto che troviamo nelle pagelle targate TMW: "Qualche buon pallone dispensato ma anche qualcun altro sbagliato. A volte è troppo lontano dalla porta, ma negli ultimi trenta metri dà sempre la sensazione di poter trovare il guizzo o il corridoio giusto. E poi il rigore, conquistato e realizzato alla grande. La rinascita della Roma passa (anche o soprattutto?) da lui".

Le pagelle di Paulo Dybala

TMW - 7

Gazzetta dello Sport - 7

Corriere dello Sport - 7,5

Tuttosport - 7

Il Corriere della Sera - 7

Vocegiallorossa.it - 7,5