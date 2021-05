Le pagelle di Dzeko: ultimo derby? Lo santifica con una prove monstre. E' decisivo

Il migliore in campo di Roma-Lazio è Edin Dzeko, anche senza trovare il gol. Per lui potrebbe essere l'ultimo derby, come scrive La Gazzetta dello Sport: "Lui lo santifica con l'assist per l'1-0 e una prova monstre". Dal Corriere della Sera arriva un 7,5 in pagella: "Tutta la squadra lo festeggia dopo il 90'. Un segnale di quanto sia importante nel gruppo". Stesso voto da Il Messaggero: "Giocatore serio, partita di livello. Decisivo".

I VOTI DI DZEKO

TMW: 7

La Gazzetta dello Sport: 7

Corriere della Sera: 7,5

La Repubblica: 8

Il Messaggero: 7,5