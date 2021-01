Le pagelle di Eriksen: vede calcio, progressi evidenti da play. Ed era fuori dal progetto...

Giocate di prima, un bellissimo passaggio per Hakimi, il primo gol provocato e geometrie perfette in mezzo al campo. Christian Eriksen convince da play e viene elogiato dai quotidiani oggi in edicola. Per La Gazzetta dello Sport la sua prova è da 7 perché "vede calcio". Stesso voto dal Corriere della Sera per lanci e passaggi coi giri giusti. "I progressi sono evidenti", sottolinea il Corriere dello Sport che ricorda come fino a poco fa era considerato fuori dal progetto.

I VOTI DI ERIKSEN

TMW: 7

La Gazzetta dello Sport: 7

Corriere dello Sport: 7

Corriere della Sera: 7

Tuttosport: 7