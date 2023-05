Le pagelle di Felipe Anderson: imparate. Sul gol movimento da ballerino e da gangster

Felipe Anderson tra i migliori in campo in Lazio-Sassuolo 2-0. Al 14esimo l'attaccante brasiliano ha sbloccato la partita. "Con un gol - scrive 'Lalaziosiamonoi' - determinante per la corsa Champions". "Ragazzi, imparate. Lo stop e il gol, un movimento da ballerino e gangster d'area", scrive il 'Corriere dello Sport'. Questo il giudizio di 'Tuttomercatoweb.com': "Ispirato in zona gol anche come esterno d'attacco. Segna la nona rete in campionato confermando le solite grandi doti tecniche. Entra anche nell'azione del raddoppio".

Le pagelle di Felipe Anderson

TMW: 7

Gazzetta dello Sport: 7

Corriere dello Sport: 7.5

Tuttosport: 7

Lalaziosiamonoi: 7.5