Le pagelle di Fonseca: la sua Roma in Europa ha un cuore che in A le manca

Paulo Fonseca fa all-in sull'Europa League, caso più unico che raro nel calcio italiano che storicamente snobba questa competizione. E lo vince, per ora: la Roma sbanca Amsterdam, passa 2-1 sull’Ajax, vede la semifinale contro il Manchester United. “Sbaglia, affonda, si riprende, vince. In Europa c’è sempre”, scrive il Corriere dello Sport, mentre la pagella di Tuttosport recita: “La Roma d’Europa ha un cuore che in Serie A non ha”. La Gazzetta dello Sport si sofferma sulle difficoltà: “Stavolta la Roma mostra coraggio fino alla fine. Nonostante i mille infortuni”.

TMW: 7

La Gazzetta dello Sport: 6,5

Corriere dello Sport: 6,5

Tuttosport: 6,5

Corriere della Sera: 6

Il Messaggero: 7

VoceGiallorossa: 6,5