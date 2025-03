Le pagelle di Gudmundsson: secondo gol consecutivo, è tornato sui suoi livelli?

Se c'è una cosa, in casa Fiorentina, che può far sorridere Raffaele Palladino oltre la qualificazione ai quarti di finale di Conference League, è il netto miglioramento di Albert Gudmundsson. L'islandese anche ieri è andato in rete, dopo quello siglato al Maradona contro il Napoli, e in generale è apparso molto più nel vivo dell'azione. La Gazzetta dello Sport lo giudica dunque meritevole di un 7 in pagella: "Torna ai suoi livelli; dopo Napoli segna in coppa, più una palla deliziosa per Kean". Anche Tuttosport non si discosta dalla rosea e premia l'islandese con un 7: "Dopo il gol al Napoli e la convocazione in Nazionale dopo un anno, segna anche in Conference".

Stesso voto anche per TuttoMercatoWeb: "Comincia un po’ nascosto, quando però ha spazio sa come colpire e la dimostrazione arriva con l’azione del 2-0, in cui una deviazione lo aiuta. Dopo un’ora, esce". Infine da 7 anche per il Corriere dello Sport-Stadio che commenta così la sua prestazione: " Un altro Gud, ma very Gud. Per intenzioni, determinazione, concretezza. Va a cercarsi il pallone al limite dell’area e il gol è d’autore seppur con l’aiutino involontario di Arao",

I voti

TMW: 7

La Gazzetta dello Sport: 7

Corriere dello Sport: 7

Corriere della Sera: 7

Tuttosport: 7