Le pagelle di Inzaghi: Dimarco su Arnautovic è un errore grave. La sfortuna non è un alibi

L'Inter rischia di aver gettato alle ortiche lo scudetto con la sconfitta subita ieri al Dall'Ara contro il Bologna per 2-1. Non può essere esente da colpe Simone Inzaghi, che attendeva questa partita per essere padrone del proprio destino e che ora invcece dovrà fare i conti con il rendimento del Milan, oltre che del proprio. La Gazzetta dello Sport scrive: "L'inizio è godurioso, la fine è tragica". Poi dopo aver sottolineato che l'errore di Radu è "l'imponderabile", aggiunge che la colpa dei suoi è quella di non chiudere la gara dopo il vantaggio facendosi così intrappolare dal nervosismo. Secondo il Corriere dello Sport "l'Inter parte bene ma non concretizza" e poi sottolinea come i cambi di Inzaghi non portino miglioramenti e come anche la scelta di mandare in campo Correa dal primo minuto non abbia pagato. Per Tuttosport schierare Dimarco e non D'Ambrosio contro Arnautovic "è un errore grave". Il Corriere della Sera lo boccia con un 4 in pagella confermando l'errore di valutazione con Dimarco su Arnautovic che poi non corregge nemmeno in corsa. Poi aggiunge che "i cambi creano confusione, la sfortuna il resto. Non è un alibi". L'Interista invece scrive: "La squadra non toppa dal punto di vista della prestazione, ma il risultato è pesantissimo e può condannare l'Inter nella corsa scudetto. I suoi cambi non portano i frutti sperati, tornerà ad essere criticato pesantemente?". Infine la valutazione di TMW: "La sua Inter cade nel momento forse più atteso e pure in quello più decisivo. In modo per molti inaspettato. Al netto dell'errore di Radu, la sua squadra crea poco e crea male per 75' di gioco".

I voti

TMW: 5

Gazzetta dello Sport: 5

Corriere dello Sport: 5

Tuttosport: 5

Corriere della Sera: 4

L'Interista: 5,5