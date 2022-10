Le pagelle di Inzaghi - Forse solo lui ad agosto credeva alla qualificazione: missione compiuta

La formazione migliore, senza pensare a equilibri, riposi e alternanze. I 7,5 e 8 in pagella non premiano solo la gara col Plzen, contro un avversario francamente meno che mediocre, ma l'intero girone: ad agosto, alla qualificazione dell'Inter non ci credeva davvero nessuno. Forse solo mister Simone Inzaghi, che ora se la gode per il secondo anno consecutivo. "Superiorità tecnica confermata da una prestazione lineare, mai sul filo dell'ansia anche sullo 0-0. L'Inter è tornata ormai da un po' a divertirsi", scrive del tecnico nerazzurro (ieri sostituito in panchina dal vice Massimiliano Farris per squalifica) l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport. "Diffonde il verbo dello squalificato Inzaghi e conduce in sicurezza la nave agli ottavi. Buone le trame negli spazi stretti. Proprio un triangolo mette la partita in discesa dopo una prima mezz’ora rognosa", fa eco alla rosea - sempre su Farris - il Corriere dello Sport.

TMW: 8

La Gazzetta dello Sport: 7,5

Corriere dello Sport: 7,5

Tuttosport: 7,5

L'Interista: 7