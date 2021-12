Le pagelle di Kessie: flemmatico ai limiti della mollezza, sbaglia passaggi elementari

Il Milan saluta le coppe europee, fatale il ko interno dei rossoneri con il Liverpool. Fra i peggiori in campo c'è Franck Kessie, che per La Gazzetta dello Sport merita 5 in pagella: "Si perde nel trio dei mediani in giallo, sbaglia passaggi elementari e Chamberlain si prende gioco di lui nell'azione del pari. Meglio nel finale, ma spreca una palla gol". 5,5 sul Corriere dello Sport: "Poco reattivo sul pareggio del Liverpool, e in mediana perde più di un duello con i dirimpettai del Liverpool. Si divora il pareggio nel finale".

4,5 invece nelle pagelle targate TMW: "Flemmatico ai limiti della mollezza, in quella che potrebbe (dovrebbe) essere la sua ultima gara in Champions con la maglia rossonera. Anche lui sta a guardare l’1-1, tra soluzioni sbagliate e poca grinta non cambia il verso della gara. Si mangia anche due gol".

TMW: 4,5

La Gazzetta dello Sport: 5

Corriere dello Sport: 5,5

Tuttosport: 5

Corriere della Sera: 5