Le pagelle di Kulusevski: chance sprecata, è un pesce fuor d'acqua. Non merita la maglia

vedi letture

Con l'Udinese Dejan Kulusevski aveva l'occasione di mettersi in mostra e conquistarsi la maglia da titolare, lasciata libera dall'infortunato Chiesa, ma l'ex Parma non brilla e fa incetta di voti negativi. Come il 5 di TMW, uguale a quello de La Gazzetta dello Sport che parla di "occasione sprecata": "Fa troppo poco per meritarsi la maglia da titolare". Per il Corriere dello Sport è un "pesce fuor d'acqua". Tuttosport scrive che "non trova lo spunto e sbaglia diverse scelte nei momenti decisivi". Bocciatura anche dal Corriere della Sera: voto 5.

I VOTI DI KULUSEVSKI

TMW: 5

La Gazzetta dello Sport: 5

Corriere della Sera: 5

Corriere dello Sport: 5

Tuttosport: 5