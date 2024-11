Le pagelle di Lautaro: mai in partita. Quando ha una mezza occasione la spreca

Delude e non poco Lautaro Martinez. Nel pareggio casalingo contro il Napoli, la nota dolente in casa Inter riguarda proprio il suo capitano. Mai in partita, l'attaccante argentino non è riuscito a lasciare il segno nella serata di San Siro. "Mai visto, così giù - è quanto scrive la Gazzetta dello Sport -. Fuori partita, specie sul piano fisico. Sbaglia un tiro di prima; nella ripresa - scottato - tenta il controllo: fallito pure quello". "Serata complicata. Rrahmani non lo fa respirare - analizza Tuttosport - lui cerca spazi, ma non li trova. Quando ha una mezza chance, la cicca".

"Stavolta, più che una condizione ancora precaria - riporta il Corriere dello Sport - paga la marcatura asfissiante di Rrhamani. Cerca di liberarsene abbassandosi, ma combina comunque poco". Questo il commento di TMW: "Cicca una mezza chance nel primo tempo, se ne divora una intera a inizio ripresa. Per sua fortuna l'ex partner Lukaku fa quasi peggio dall'altro lato, ma anche lui è decisamente insufficiente". Per Linterista.it "soffre di anemia offensiva, il gol che sciupa a inizio ripresa è da urlo di Munch. Troppo sgonfio il colpo di testa contro Meret".

I VOTI

TuttoMercatoWeb.com: 4,5

Gazzetta dello Sport: 4,5

Tuttosport: 5

Corriere dello Sport: 5

Corriere della Sera: 5

Linterista.it: 5