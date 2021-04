Le pagelle di Mancini: come Lippi, punta Pozzo. Ma troppo ottimista sulle riserve

vedi letture

Vince ma non convince. Non è più l’Italia bella di qualche mese fa, anche se gli azzurri di Roberto Mancini battono anche la Lituania e chiudono con tre vittorie su tre il primo giro di qualificazioni a Qatar 2022. La Gazzetta dello Sport (voto 7) evidenzia come dia un’impronta alla sua Nazionale, “e poi il cambio decisivo: dentro Sensi e Chiesa e nuova Italia”. Solo sufficienza per il Corriere dello Sport: “Meglio nella ripresa con l’inserimento di Sensi. Sono 25 partite senza sconfitta, come Lippi. Ora può puntare Pozzo”. Si sale a 6,5 per Tuttosport: “Ne cambia 10 su 11 e porta a casa la vittoria con gli innesti a correggere un ottimismo eccessivo sulle riserve”.

TMW: 6

La Gazzetta dello Sport: 7

Corriere dello Sport: 6

Tuttosport: 6,5

Corriere della Sera: 6,5

Repubblica: 6,5